4日未明、北海道・石狩市で住宅など少なくとも6棟が焼ける火事がありました。現場周辺は一時停電し地域住民が避難しました。午前2時ごろ、石狩市浜益区幌の住宅から火が出ました。当時、現場は風が強く火元近くの5棟に延焼し、少なくとも6棟が焼けました。火は約6時間半後にほぼ消し止められ、けが人の情報はありません。この火事で高圧線が断線したため、一時約190戸が停電し地域住民15人ほどが避難しました。