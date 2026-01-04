犬が嬉しがる『ワード』５選 愛犬に特定の言葉をかけるとわかりやすく喜ぶ--そんな反応に心当たりのある飼い主さんも多いでしょう。犬たちはどのような言葉に高揚しやすいのでしょうか。ここでは犬が嬉しがるワードを紹介します。 1.「いいこ」「すごいね」 褒められるときに飼い主が笑顔でかけてくれる「いいこ」「すごいね」などの言葉は、犬たちも「褒められた」と嬉しい気持ちが沸き起こるので、わかりやすく