料理研究家の桜井奈々が2日に自身のアメブロを更新。「人生で1番おいしい」というマカロンを買いに滋賀県の店舗を訪れたことを報告した。この日、桜井は「人生で1番おいしいマカロンを買いに！」と切り出し、滋賀県大津市にある「FUSE」へ足を運んだことをを報告。「行列店とのことで開店10分前に」並び「2番目」で入店できたことを明かした。続けて「1月の新作と10年バニラ 子供たちリクエストのイチゴなど20個くらいを自宅用に」