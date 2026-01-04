栃木シティは4日、2025シーズン限りでFC東京を退団したFW山下敬大の加入を発表した。現在29歳の山下は、レノファ山口FC、ジェフユナイテッド千葉、サガン鳥栖、FC東京、湘南ベルマーレでプレー。J1リーグ通算73試合10得点、J2リーグ通算106試合23得点を記録している。栃木C加入に際し、山下は同クラブの公式サイトで次のように意気込みを示した。「この度、FC東京から加入することになりました山下敬大です。自分を必要とし