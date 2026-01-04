お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかおさんは1月2日、自身のX（旧Twitter）を更新。自らの走り方に驚いたことを報告しています。【写真】ジャンボたかおの走り方「でもすごく可愛いですよ」まず、お笑いコンビ・コットンのきょんさんが「僕走り方太ってるか確認してほしいです！と言われ、動画を撮りました」と1本の動画を公開。ジャンボたかおさんがカメラに向かって全力で走ってくる姿です。きょんさん曰く「はい、太ってま