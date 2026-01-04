２６年中央競馬の開催初日となった４日、京都４Ｒ３歳新馬戦（ダート１８００メートル）で４番人気のペイシャプル（牡３歳、栗東・高橋康）が勝利し、騎乗した永島まなみ騎手（２３）＝栗東・高橋康＝が２６年の初勝利を挙げた。スタート後に促して先手を主張すると、競りかけられても引くことはなく、きっちりとハナを奪い切る。そのままマイペースに持ち込み、リズム良く直線に向くと、最後は後続を５馬身ちぎって初陣Ｖへと