4日、年末年始を熊本で過ごした人たちのUターンラッシュが続いています。 最大9連休の人もいた今回の正月休み。JR熊本駅の改札口では、家族との別れを惜しむ光景がありました。 「楽しかったです。のんびりしました」「おばちゃんと公園で凧あげをしたね」（大阪へ戻る人）「みんなと一緒においしい食事ができたので満足です」（兵庫へ戻る人）「十分充電できたのでまた次に」(母親)