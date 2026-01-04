俳優の鈴木保奈美（59）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。箱根駅伝を生観戦したことを報告した。【写真】「芸能人オーラ凄いなあ」箱根駅伝の生観戦を報告した鈴木保奈美鈴木は「cheering for the Ekiden runners is a Japanese new year’s tradition」と英語で記し、写真も添えて沿道から箱根駅伝を観戦したことを明かした。写真では、走る選手や白バイのショットともに、自身が沿道から声援を送る姿を公開。ニッ