４日午前１１時２２分頃、ＪＲ高崎線の宮原駅で人身事故が発生した。この影響で同線は高崎―東京駅間の上下線で、また、湘南新宿ラインも新宿駅以北の高崎線の列車で運転を見合わせた。ともに午後０時３８分に再開した。