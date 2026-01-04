楽天は４日、島内宏明外野手が昨季限りで現役を引退したと発表した。島内は球団を通じて「プロ入りした当初は、とんでもない世界に来てしまったなと思いました。そのような自分が１４年間も現役生活を続けてこられたのは、チームメイト、監督、コーチ、球団スタッフの皆さん、そしていつも温かく応援してくださったファンの皆さんのおかげです。苦しい時期もありましたが、楽天イーグルスでプレーできたことは自分の誇りです。