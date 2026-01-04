ガールズグループLE SSERAFIM（ルセラフィム）が、グローバル人気を証明した。米ABCの年越しライブ「ニューイヤーズ・ラテン））ロッキング・イブ」の舞台映像が、再生数1位となった。同イベントのYouTube（ユーチューブ）チャンネルの再生数で1位だった。舞台では、4枚目ミニアルバムのタイトル曲「CRAZY」と、発シングルのタイトル曲「SPAGHETTI（Memberver．）」を披露した。同イベントの現場でパフォーマンスを披露したの