１月４日の京都４Ｒ・３歳新馬（ダート１８００メートル＝１２頭立て）は、永島まなみ騎手が乗った４番人気のペイシャプル（牡３歳、栗東・高橋康之厩舎、父カリフォルニアクローム）が勝利した。５馬身差の２着に１２番人気ハイビッグゴールド（柴田裕一郎騎手）が入り、さらに１馬身差の３着に１番人気ウインモンクール（松山弘平騎手）が入った。勝ちタイムは１分５５秒２（良）。激しい先行争いでも引かない、鞍上の強気の