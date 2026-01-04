１２月２０日、上海市の都市型アイス・スノーリゾート複合施設「耀雪氷雪世界」に施された「奇幻氷雪童話季」（幻想的な氷雪童話シーズン）の装飾。（上海＝新華社配信）【新華社上海1月4日】中国上海市黄浦江河畔のショッピングモール「GATEM西岸夢中心」の屋外スケートリンクは12月31日夜、多くの人でにぎわった。2026年「上海新年第一遊」（新年の遊び初め）イベント会場の一つとして氷上ピアノ演奏や太鼓演奏、アイスダ