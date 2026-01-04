元TOKIOの松岡昌宏（48）が4日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。「一人鍋ってだからいいんだよ」と考える理由を語った。「鍋物が苦手」「肉も野菜も同じ味に感じてしまい、飽きてしまう」というリスナーからのメッセージを紹介。これに、松岡は「これは物によるんだよね。味の濃い系の鍋になっちゃうと変化ができないから飽きるっていうのもよく分かります」としつつ「水炊きとかだったら、普通に味