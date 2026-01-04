新春の阿波路を駆け抜ける第72回徳島駅伝は4日が初日です。オープン参加を含む16チームが健脚を競っています。（上田記者リポート）「午前9時、第72回徳島駅伝が今スタートしました」第1区でトップに立ったのは、鳴門市の熊粼貴哉選手。軽快な走りで1区を走り抜き、2区へとタスキを繋ぎます。続く2区では5位でタスキを受けた阿南市の國行麗生選手が区間1位の走りを見せ一気にトップに躍り出ます。こ