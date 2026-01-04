STARTO ENTERTAINMENTは3日、ファミリークラブオンラインの公式サイトを通じて、昨年大みそかから1月1日にかけて生配信された「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」の配信不具合について謝罪するとともに、見逃し配信期間を延長することを発表した。【写真】STARTO社で初＆3年ぶり合同“カウコン”の様子公式サイトでは「2025年12月31日配信の公演『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』につきましてきまし