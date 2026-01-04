モデル、タレント、マージャンプロなどマルチに活躍する“役満ボディー”岡田紗佳（31）が4日、インスタグラムを更新。チャイナドレス姿を投稿した。岡田は「アプリ『おねがい社長!』オフショット」とコメントし、オフショットを公開した。岡田は黒いノースリーブのチャイナドレスに身を包み、足元は網タイツで妖艶な雰囲気を醸し出している。この投稿にフォロワーからは「宇宙一可愛い」「もう最高」「とってもセクシーで可愛いぞ