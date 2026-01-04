サビを放置すると広がっていくので注意して！ すぐにタッチペンで補修走行中に、いきなり「ビシッ！」。クルマを走らせるうえで避けて通れないのが飛び石による傷です。そのまま放置しておくと、いつの間にか傷がサビてしまうことも。どうすればいいのでしょう。【画像】「ええぇぇ…」 これが「立体駐車場での事故事例」です 画像で見る（33枚）多くのクルマはバンパー以外、ボンネットやドアパネル、前後フェンダーの素材