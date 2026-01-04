ＢＳテレ東では、毎週月曜〜金曜 朝10時55分から、韓ドラ☆「華政」（主演：イ・ヨニ 全64話）を放送中！「テレ東プラス」では、1月5日（月）〜1月9日（金）放送、第44話〜第48話のあらすじを紹介する。【動画】ピュアな男の一途な愛がどん底の元トップ女優を救う！「美女と純情男」最新回【1月5日（月）放送 第44話】ジュウォンの活躍により、一旦は釈放された貞明公主だが、ジャジョムと仁祖は、捕盗大将のイ・グァル一人に責任