1月4日午前、伊東市で貸し家の一部屋を焼く火事がありました。この火事で焼け跡から1人の遺体が見つかり、警察が身元の確認を急いでいます。 【写真を見る】貸し家の一部屋を全焼 焼け跡から1人の遺体見つかる＝静岡・伊東市 4日午前7時40分頃、伊東市荻で「建物の部屋から灰色の煙が出ている。人が住んでいるかわからない」などと近所の住民から119番通報がありました。 この火事で木造平屋建ての貸し家の一部屋が全焼し、約1