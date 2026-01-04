３日夜、長岡市の５階建ての市営住宅で火事があり、６人が緊急搬送されましたが、いずれも軽傷です。 火事があったのは、長岡市東川口の市営しみず住宅です。 3日午後７時ごろ住民から「黒煙が見える」と警察に通報がありました。 火は、約２時間後に消し止められましたが、５階建て市営住宅の３階の一室を焼きました。 この火事で４０代から９０代の男女６人が救急搬送されましたが、いずれも軽傷です。 警察が火事の