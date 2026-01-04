成田空港では4日、年末年始を海外で過ごした人たちの帰国がピークを迎えています。オーストラリアから「シドニーの花火を見てきました。「日本とは違う迫力のある年越しでした」ニュージーランドから「今回は6日間」「楽しかった（Q：どんなことが楽しかったですか？）スポーツカーの博物館。クラシックカーがいっぱいあった」カンボジアとベトナムから「7泊8日です。（ホテルで）宿泊の客とみんなでクラブみたいなパーティーで年