J1のFC東京は4日、J2徳島のGK田中颯（26）が完全移籍で加入したと発表した。田中はクラブを通じてコメントを発表し「FC東京に関わるみなさま、はじめまして。徳島ヴォルティスから加入することになりました田中颯です。自分を必要としてくれたこのFC東京にタイトルをもたらすため、すべてを懸けて戦いたいと思います。ピッチで自分の価値を示して、多くの勝利をみなさまに届けられるように頑張ります。よろしくお願いします！