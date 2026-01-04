最大9連休だった正月休みも 4日が最終日。熊本市の動植物園には家族連れが訪れていました。 熊本市動植物園では現在、サバンナエリアの整備のため ゾウやキリンを近くで見ることが出来ませんが、代わりに人気を集めていたのはレッサーパンダです。 「レッサーパンダがかわいかったです。今年は勉強を頑張りたいです。」（小学生）「ペンギンさん見た。かわいかった」「家族で体調を崩したので、きょうやっと外に出ら