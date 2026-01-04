八代神社で伝統行事の御田植祭が行われ、今年の五穀豊穣を祈願しました。 御田植祭は江戸時代から約300年続く八代神社の伝統行事で、3日は拝殿で神事がありました。宮司がカシの枝を「鍬」に、松の葉を「苗」に見立て、田おこしから苗植えまでの一連の所作を執り行い、今年1年の豊作を祈願しました。 ■参拝者「コメとイグサを生産しています。今年は災害のない年になればいいと思います」神事で使われたカシの枝や松の葉、