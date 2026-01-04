第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）は３日に復路が行われ、神奈川県内に練習拠点を置く大学では、青山学院大（相模原市）が昨年大会の自らの記録を３分以上縮める１０時間３７分３４秒の大会新記録で総合３連覇を果たした。国学院大（川崎市）も１０時間４０分７秒の好記録で歴代最高の総合２位。シード権（１０位以内）獲得を目指した東海大（平塚市）は惜しくも１２位で、神奈