北朝鮮が4日午前8時前後に、弾道ミサイルを少なくとも2発相次いで発射しました。小泉防衛相は「北朝鮮に対して厳重に抗議し、強く非難した」と強調しました。小泉防衛相：わが国として北朝鮮に対し北京の大使館ルートを通じて厳重に抗議し、強く非難しました。防衛省によりますと北朝鮮は4日朝、少なくとも2発の弾道ミサイルを北朝鮮西岸付近から東方向に向けて発射しました。1発目は午前7時54分頃に発射され、最高高度約50kmで約9