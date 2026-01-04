女子プロゴルファーの渋野日向子選手（27）が2026年1月1日、自身のインスタグラムを更新。新年のあいさつをつづった。「今年もどうぞよろしくお願いします」渋野選手は、「2026」「今年もどうぞよろしくお願いします」と新年のあいさつ。ハッシュタグでは、今年の干支にちなんだ馬の絵文字も添えている。インスタグラムに投稿された写真では、ジャケットと黒いハイネックトップスを着用。馬をかたどったウイスキーのボトルが置かれ