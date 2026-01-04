年末年始をふるさとや行楽地で過ごした人たちのUターンラッシュが続いています。鹿児島空港は朝から混雑しています。 鹿児島空港は4日、大きな荷物やお土産を持った人、見送りに来た人で朝から混雑しています。出発間際まで、家族らと別れを惜しむ姿が見られました。 （東京へ戻る人）「家族で旅行を楽しんだ」 （父親）「東京でも無事に頑張り、1年過ごしてもらえたら」 （沖縄へ戻る人）「元気に過ごして、また家族