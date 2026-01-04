女優の浜辺美波（25歳）が1月4日、自身のX（Twitter）を更新。年始早々「食あたりかましてしまいまして」と報告している。浜辺はこの日、「明けましておめでとうございま食あたり！」と新年の挨拶。続けて「年始早々、食あたりかましてしまいまして、お水も経口補水液も体が拒否していました！」と苦しんでいたことを明かし、「やっと少しづつ復活！年末年始、食あたりしていた皆さん！している皆さま、おつかれさまです…」とつづ