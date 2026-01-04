白井康介選手（©FC TOKYO） サッカー・J1ファジアーノ岡山は、FC東京のDF・白井康介選手（31）が期限付き移籍で加入したと発表しました。 白井選手は愛知県出身で大阪桐蔭高校から湘南ベルマーレへ加入すると、その後札幌や京都などで活躍し2023年シーズンの夏からFC東京でプレーしていました。 豊富な運動量と精度の高いクロスが持ち味で、J1通算164試合に出場し、2025年シー