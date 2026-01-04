北安曇郡白馬村でバックカントリースキーをしていたアメリカ国籍の女性が遭難し、警察などが捜索しています。遭難したのはアメリカ国籍の30代の女性です。2日、白馬村北城の八方沢付近、標高約1300メートルの山中斜面でアメリカ国籍の31歳の男性とバックカントリースキーをしていて道に迷い、身動きが取れなくなりました。3日、男性は自力で下山し無事救助されましたが、女性の安否は分かっていませ