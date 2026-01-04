年末年始をふるさとや行楽地で過ごした人たちのUターンラッシュが続いています。JR山形駅は4日、上りの山形新幹線に乗り込む人たちで混雑しています。4日午前、JR山形駅は大きな荷物を持った家族連れらで混雑し、親族との別れを惜しむ姿が見られました。茨城県から母「やっぱり山形は空気が澄んでいて食べ物もおいしくて温泉も最高で楽しかった」 娘「（おじいちゃん・おばあちゃんが）優しくしてくれて楽しかった」 （お