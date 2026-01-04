【写真】愛おしそうに横顔を見つめ…ラッキーと“別居”する際の飼い主女性埼玉で続いた“ライオン事件”1980年12月16日、翌年3月のオープンを控えた東武動物公園（埼玉県）に取材陣が殺到した。お目当ては同園へ移送される1頭の雄ライオン。「ラッキー」と名付けられた彼の“実家”は同県某市の民家で、移送に付き添った40代女性のKさんは“飼い主”である。猛獣の新規ペット飼育を禁じる法律は2020年に施行されるが、1980年