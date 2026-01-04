こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した散開星団「M11（Messier 11）」のクローズアップ。たて座の方向、約6000光年先にあります。ESA＝ヨーロッパ宇宙機関によると、M11では明るい星々が「V」字型に並んでいるように見えることから、海外では「Wild Duck Cluster（野鴨星団）」とも呼ばれています。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した散開星団「M11」のクローズアップ（Credit: ESA/Hubble & NASA, P. Dobbie