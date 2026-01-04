左かかとの骨折で休養していた田辺裕信が4日の中山3R3歳新馬戦（ダート1200メートル）で4カ月ぶりに戦列へ復帰。騎乗したニシノランは12着という結果だったが、田辺は「2週間ちょっと前から、20年ぶりくらいに土日の早乗りもやって準備してきた。違和感がなくはないけど、こんなものかな…という感じで乗ってこられました。声援はうれしかったですね。僕になのか、（勝った）矢野さんへなのか分からないけど（笑い）」と、久々の