お正月をふるさとで過ごした人達のUターンラッシュがピークを迎え、JR徳島駅前の高速バス乗り場では4日も朝から混雑が続いています。（お正月をふるさとで過ごした人は）「おせち食べて友達と会って餅投げ参加してきました。」「成人式のための準備や友達と遊んでご飯食べたりいろんな人と会えたので楽しかったです」JR徳島駅前の高速バス乗り場ではお正月をふるさとで過ごした人たちのUターンラッシュがピ}