JRAは4日、電話・インターネット発売が今年で50周年を迎え、その幕開けとして特設サイトを公開した。「ClubJRA−Net新春キャンペーン」から始まる各種キャンペーンや50年の歴史を振り返るコンテンツなど順次発表・更新される▽JRA電話・インターネット発売1976年10月9日、JRAの馬券を電話で発売するサービスを開始。その後、さまざまな申込方式を追加導入しながら会員数を増やし、2025年日本ダービー終了時点で約660万人