備前市伊部出身の備前焼作家・森和彦さんの作陶展が、岡山市北区の百貨店で開かれています。 【写真を見る】「古墳時代の土器を備前焼で再現」森和彦さんの作陶展【岡山高島屋】 古墳時代の土器を備前焼で再現した作品など約100点が並びます。岡山高島屋で開かれている森和彦さんの作陶展です。森さんは備前焼作家の傍ら、土器の制作や研究にも携わっていて、手がける作品では土器特有の模様や色合いが表現されています。 （備