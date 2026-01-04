「ライカQ3 43」は、「ライカQ3」のバリエーションモデルとして2024年9月に発売。レンズ一体型カメラでは希少な35mm判フルサイズの撮像センサーを搭載する。 名称の「43」は、焦点距離43mmのレンズを固定搭載していることに由来する。「ライカQ3」（2023年6月発売）が焦点距離28mmの広角レンズを搭載したのに対し、標準域の焦点距離で撮影したいという要望に応えたのが「ライカQ3 43」だ。 外観・仕様・装備