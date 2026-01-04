あけましておめでとうございます。ライター業の傍ら、スキマバイトでさまざまな職場で働いている筆者が仕事を通じて見えた悲喜こもごもをつづる本連載。新年一発目は、「餅つき助手」の仕事をしたお話です。今年もたくさんスキマバイトに挑戦していきますよ！（ライターみやーんZZ）連載『タイミーさんが見た世界』をフォローすると、最新記事の更新をメールでお知らせします。スキマバイトアプリで「餅つき助手募集」を発見！