診察室を訪れた25歳の女性は、身長169cm・体重141.4kgで、体格指数（BMI）は49.7kg／平方メートルに達する高度肥満の状態だった。彼女は体重治療とともに、「ときどき腹が立つのを抑えられず怒りの調節ができない」として助けを求めた。【画像】「鼻が歪んで曲がった…」韓国で整形した外国人DJの悲劇女性は診察に来る2カ月前まで勤務していたが、感情の起伏が激しくなり休職し、外出もほとんどしていないと説明した。朝食はほぼ毎