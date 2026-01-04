3日、北広島町で住宅が全焼する火事があり、住人の30代男性と連絡が取れていないということです。火事があったのは、北広島町有田の住宅です。消防や警察によると、3日午後4時前、「山の手から煙が上がっている」と付近の住人から通報がありました。火は約6時間半後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅が全焼しました。■付近の人「（外に）出た時にはもうすごい勢いでしたから、（炎が）吹き上がるるような感じで」出火当