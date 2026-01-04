美女と野獣の世界を再現したカフェレストラン「Beauty ＆ the Beast」は、2026年1月5日(月)から3月31日(火)までの期間限定で「美女と野獣の苺フェア2026」を開催する。【写真】ベルをイメージした繊細なラテアートが目を引く「ホワイトショコラ・ストロベリーラテアート」(1100円)本フェアでは、物語に登場するキャラクターやモチーフから着想を得ていちごを贅沢に使ったスイーツとドリンクを用意。冬から春へと移ろう季節に合わせ