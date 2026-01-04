2026年のアメリカ中間選挙を前に、与野党の戦いがすでに始まっている。勝利を目指すトランプ大統領は、テキサス州に「区割り変更」を指示。これをきっかけに、与野党が自党に有利になるよう恣意（しい）的に区割りを変える「ゲリマンダー」の応酬を繰り広げている。これらの選挙への影響は？専門家に聞く。■「中間選挙」イヤー トランプ大統領“勝負の2026年”2026年はトランプ大統領にとって第2次政権発足後、初めての審判が下