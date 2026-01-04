2025年12月21日（日）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）の北海道イエロースターズは、ECサイト限定で年末年始キャンペーンを開催することをクラブ公式サイトで発表した。 期間は2025年12月25日（木）から2026年1月6日（火）までで、期間中に北海道YSの公式ECサイトにて税込12,000円以上購入すると、非売品グッズがプレゼントされるとのことだ。 プレゼントは、ランダムのポストカード3枚、選手