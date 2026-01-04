年末年始のUターンラッシュが4日のきょうも続き、各交通機関が混雑しています。東海道新幹線は4日も上りの混雑がピークとなっていて、全席指定席で運行している「のぞみ」はほぼ満席となっています。また東北新幹線の上りでも一部列車の自由席乗車率が130％となるなど、各地の駅のホームは混雑していて、お土産を持った家族や別れを惜しむ人の姿がみられました。一方、空の便では国際線の帰国ラッシュがピークを迎えています。シン