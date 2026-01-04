俳優の大泉洋さん（52）が3日に放送された『完全密着！箱根駅伝』にて、10月期日本テレビ系連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』で主演することが発表されました。ドラマは、お正月の風物詩となった『箱根駅伝』を、直木賞作家・池井戸潤さんが10年以上にわたる取材を重ね執筆した小説。物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局