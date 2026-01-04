自慢の「あんだんすー」を手にほほ笑む南沢さん＝２０２５年１２月、横浜市青葉区横浜市青葉区でシェアキッチンを借り、新たな挑戦を始めた女性がいる。川崎市宮前区に住む南沢政子さん（７８）は自身が生まれ育った沖縄の料理などを提供する「おばあちゃんのぬくもり食堂」を出店した。７０代で始めた新たな挑戦は「苦労も含めてとても楽しい」と話す。柔らかな色合いのカウンターには「ふーちゃんぷる」「クーブイリチ」など