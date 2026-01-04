４日放送の「サンデージャポン」（ＴＢＳ系）にオリエンタルラジオの中田敦彦が出演。約１年ぶりの地上波出演となった。オリラジは２０２０年に吉本興業を退所。中田はユーチューバーとして有名となっている。番組ＭＣを務める爆笑問題の田中裕二から「中田あっちゃんが１年ぶりサンジャポ登場ですが、地上波も１年ぶりなの？」と紹介されると、中田は「そうですね、気づいたら。爆笑のお２人に会いにまいりました」と答えてい